Chiesa del Santissimo Rosario a Gioiosa Ionica, nel Reggino, gremita per l'ultimo saluto a Vincenzo Loccisano, 53 anni, e alle due figlie Maria Sophie, di 13, e Grace Fatima, di 8, vittime dell'incidente stradale che si è verificato nella mattinata di giovedì sulla Jonio-Tirreno. Restano gravi invece le condizioni della madre delle bambine, Morena Femia, di 45 anni, ricoverata all'ospedale di Polistena nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.

Centinaia di persone hanno affollato l'interno della chiesa e le aree esterne condividendo il dolore per una tragedia che ha scosso profondamente tutta la comunità. «Siamo tutti sotto shock», ha dichiarato il sindaco di Gioiosa Ionica, Luca Ritorto, presente alle esequie. «La partecipazione della gente a questi funerali - ha osservato - dimostra la condizione umana di questa comunità. C'è tantissima tristezza, uno shock non facile da superare. In questi momenti le comunità si devono unire, la solidarietà tra le persone credo possa aiutare, per quanto possibile, la famiglia a superare questa terribile tragedia».