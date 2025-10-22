Secondo quanto ricostruito dalla Digos pitagorica, al termine della partita alcuni supporter siciliani hanno assunto un atteggiamento provocatorio e minaccioso nei confronti delle forze dell’ordine e dei propri calciatori

Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di Daspo, per un periodo da uno a cinque anni, a carico di altrettanti tifosi del Catania in relazione all'incontro di calcio che la squadra etnea ha disputato col Crotone nello stadio "Ezio Scida" il 17 agosto scorso, valido per la Coppa Italia della Serie C.



«Al termine della partita, all'interno della curva loro assegnata - riferisce una nota stampa della Questura di Crotone - alcuni tifosi etnei, irridenti della presenza delle forze dell'ordine, si sono arrampicati sulle balaustre di delimitazione tra gli spalti e il terreno di gioco ed hanno minacciato i propri calciatori per ottenere le loro maglie, utilizzando la forza intimidatrice del gruppo e determinando una situazione di pericolo per la loro incolumità, quella degli altri spettatori, degli addetti al servizio di stewarding, dei calciatori e degli agenti della Polizia di Stato intervenuti per evitare un'invasione del campo di gioco».

«I tifosi resisi responsabili delle condotte sono stati segnalati dalla Digos alla Procura della Repubblica di Crotone. dopo che sono stati identificati, con la collaborazione della Questura di Catania, – conclude la nota – attraverso l'incrocio dei vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere dello stadio, consentendo di delineare le responsabilità di ciascuno».

Per quattro degli otto tifosi destinatari dei provvedimenti di Daspo è stato disposto anche l'obbligo di presentazione nella Questura di Catania in coincidenza degli incontri di calcio in cui sarà impegnata la formazione etnea.