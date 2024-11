I poliziotti di Crotone hanno arrestato un 43enne per aver causato un incendio alla propria abitazione. Nello specifico, gli operatori erano stati inviati dalla locale Sala Operativa nei pressi di un condominio, per una segnalazione di un incendio provocato da un uomo che si trovava ancora sul posto. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato fumo provenire dal quarto piano di un’abitazione, riuscendo sin da subito ad individuare il luogo del rogo. Gli agenti, entrati nel palazzo, appena fuori dalla porta, hanno incontrato un uomo che ammetteva di essere stato l’autore del gesto delittuoso.

Dopo aver evacuato il palazzo, i poliziotti hanno verificato l’assenza di altre persone nell’abitazione. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio prima che le fiamme potessero avvicinarsi pericolosamente alle condutture elettriche e del gas.

Le operazioni di evacuazione sono state portate avanti senza sosta, con le difficoltà del caso, dettate dalla presenza di condomini disabili ed anziani. Rimosse anche le automobili sotto il palazzo per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco sono anche riusciti a sfondare l’ingresso principale accertandosi che all’interno non vi fossero più persone e procedendo alle operazioni di spegnimento delle fiamme che venivano domate dopo alcune ore, mettendo in sicurezza l’intero edificio. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di due accendini, arrestato e condotto in carcere.