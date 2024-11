Dedicata al bimbo di undici anni ucciso per errore dalla 'ndrangheta nel 2009 mentre giocava a calcetto, la giornata della legalità organizzata dall'associazione Libera.

CROTONE- Per non dimenticare le vittime innocenti della mafia. Con questo messaggio si è aperta a Crotone la sesta "Giornata della legalità" intitolata a Dodò Gabriele, il bimbo di undici anni ucciso per errore dalla 'ndrangheta nel 2009 mentre giocava a calcetto. La giornata della legalità si è svolta proprio nel giorno del compleanno di Dodò. Alla manifestazione, oltre ai coordinamenti di Libera, hanno partecipato i genitori della giovane vittima di mafia, Giovanni e Francesca Gabriele. Numerosa la partecipazione degli studenti che hanno proposto video e monologhi sui temi della legalità.