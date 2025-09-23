VIDEO | Quaranta agenti della Squadra Mobile stanno eseguendo provvedimenti richiesti dalla Procura per estorsione e scommesse illecite
PHOTO
È in corso, dalle prime ore del mattino, un’operazione di polizia giudiziaria con l’impegno di 40 agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Crotone.
Gli agenti stanno eseguendo delle misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse ed estorsione, inoltre stanno sequestrando un centro scommesse ubicato in pieno centro cittadino.
Alle ore 8:45 si terrà un incontro con la stampa negli uffici della Questura.