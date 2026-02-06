L’impatto si è verificato poco dopo le 21 in località Poggio Pudano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e la Polizia stradale
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera, poco dopo le 21, lungo la strada statale 106, in località Poggio Pudano, a Crotone. Lo scontro ha coinvolto due auto.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. La Polizia stradale ha gestito la viabilità e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.
I feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso. La circolazione lungo la ss106 ha subito rallentamenti fino al termine degli interventi di emergenza.