L’impatto si è verificato poco dopo le 21 in località Poggio Pudano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e la Polizia stradale

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera, poco dopo le 21, lungo la strada statale 106, in località Poggio Pudano, a Crotone. Lo scontro ha coinvolto due auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. La Polizia stradale ha gestito la viabilità e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso. La circolazione lungo la ss106 ha subito rallentamenti fino al termine degli interventi di emergenza.