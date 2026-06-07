Sono accusati di aver organizzato le traversate che hanno portato sulle cose calabresi decine di persone partite dalle rotte libiche e turche. Ora sono in carcere. Fondamentale anche l’analisi dei telefoni a bordo

A Crotone la Polizia e la Guardia di Finanza hanno fermato tre presunti scafisti al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone. I tre sono accusati di aver organizzato le traversate che hanno portato sulle coste calabresi decine di migranti partiti dalle rotte libiche e turche.

L’operazione è scattata dopo due distinti sbarchi avvenuti al porto cittadino: il primo giugno, con l’arrivo di 29 migranti, e il 4 giugno, con 57 persone soccorse dalle forze dell’ordine.

Subito dopo gli arrivi, i migranti sono stati assistiti dal personale sanitario e trasferiti al Regional Hub di Isola Capo Rizzuto per le procedure di identificazione.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone insieme alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza. Gli investigatori hanno ricostruito le fasi del viaggio e individuato i presunti responsabili del traffico di esseri umani.

Determinanti si sono rivelate le testimonianze dei migranti, che hanno fornito elementi utili per identificare gli scafisti, descritti come cittadini di origine sudanese, egiziana e siriana. Fondamentale anche l’analisi dei cellulari sequestrati, che ha permesso di ricostruire i ruoli a bordo durante la traversata.

Sulla base degli indizi raccolti, i tre uomini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e trasferiti nella Casa Circondariale di Crotone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili e ricostruire l’intera rete del traffico di migranti.