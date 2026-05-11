Elevate sanzioni per 15mila euro e sequestrati più di 80 chili di prodotti, 450 quintali di grano e 556 sacchi di cibo per animali. Riscontrata anche la vendita di fitofarmaci senza autorizzazione

A Cutro è stata chiusa un’azienda che operava nel settore della produzione di mangimi e del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, zootecnici e fitosanitari, dopo una serie di controlli che hanno fatto emergere gravi irregolarità igienico-sanitarie e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento è stato disposto dall’Asp, che ha riscontrato carenze strutturali e igieniche, assenza delle procedure Haccp, problemi nella tracciabilità dei prodotti e vendita di fitofarmaci senza autorizzazione. Oltre alla sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 15mila euro e sequestrati 81,6 chili di prodotti alimentari.

Il Servizio veterinario dell’Asp ha inoltre bloccato la produzione di mangimi, sequestrando circa 450 quintali di grano sfuso e 556 sacchi di mangime per animali a causa delle condizioni igieniche riscontrate durante l’ispezione.

Anche l’Ispettorato territoriale del lavoro ha accertato violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, disponendo la sospensione delle lavorazioni fino alla messa in sicurezza dell’azienda. Tre dipendenti sono stati allontanati perché privi della visita medica e della formazione obbligatoria. Le sanzioni contestate ammontano a circa 12mila euro.

I controlli rientrano in una più ampia operazione interforze contro la criminalità organizzata, inserita nel piano nazionale e transnazionale “Focus ’Ndrangheta” e coordinata dalla Questura di Crotone. All’attività hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Capitaneria di Porto, Asp e Ispettorato del Lavoro, con verifiche su attività commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali della città.