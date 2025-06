La segnalazione arrivata questa notte ai carabinieri della Stazione di Cutro era di movimenti sospetti all'interno dell’ufficio postale cittadino.

I militari dell'Arma, giunti tempestivamente, hanno effettivamente trovato un uomo nella struttura che temporaneamente viene utilizzata come ufficio postale, poiché in quella permanente sono in corso dei lavori, che si è chiuso in bagno tentando di eludere il controllo. L'uomo, infatti, aveva tentato di scassinare la postazione del Postamat con degli attrezzi trovati in suo possesso.

L’uomo, un 36enne italiano, è stato quindi accompagnato in caserma e arrestato per il tentato furto aggravato, in attesa dell’udienza direttissima prevista per la giornata di domani.