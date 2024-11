Daniele Lamanna, presunto esponente del clan 'Rango-Zingari' dovrà scontare il 41 bis nel carcere di Novara

Regime di carcere duro per Daniele Lamanna, il presunto esponente del clan 'Rango-Zingari' di Cosenza. Lamanna dopo essere sfuggito a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, era stato rintracciato in un appartamento a Trenta. Lamanna è accusato, assieme a Maurizio Rango e Franco Bruzzese dell'omicidio di Luca Bruni, il figlio del boss 'Bella Bella'.