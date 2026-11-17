Il presidente Gianluca Vinci segue l’ipotesi di un collegamento con un certificato di deposito bancario. Ma già nel 2017 Tim aveva fornito una spiegazione telefonica, approfondita nel 2022 dai Carabinieri del Ros. E i due orari registrati nei tabulati coincidono con altrettante chiamate ricevute
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Un numero di sette cifre, 4099009, è diventato uno degli elementi più controversi della nuova inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Per il presidente della Commissione Gianluca Vinci potrebbe rappresentare il collegamento tra la vicenda e ambienti della ’ndrangheta radicati in Emilia. Ma una ricostruzione tecnica già acquisita dalle precedenti indagini indica una spiegazione completamente diversa.
Quel numero, infatti, non sarebbe stato composto dal cellulare di Rossi. Si tratterebbe di un codice generato dalla rete Tim in corrispondenza di chiamate ricevute da utenze con credito insufficiente.
Le due chiamate dopo la morte di David Rossi
Alle 19.43 del 6 marzo 2013 Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio a Siena. Alle 20.16 e 49 secondi Carolina Orlandi, figlia della compagna Antonella Tognazzi, tenta di chiamarlo. Tre secondi dopo, nei tabulati compare il numero 4099009, apparentemente associato a una chiamata in uscita.
La stessa sequenza si ripete alle 22.28, dopo un tentativo di chiamata del giornalista Paolo Tripaldi. A quell’ora il telefono di Rossi era già nella disponibilità degli investigatori.
Nel provvedimento di archiviazione del 2017, il Tribunale di Siena riportava la spiegazione fornita da Tim: le registrazioni erano riconducibili al servizio SOS Autoricarica, attivato in relazione all’esaurimento del credito delle utenze chiamanti.
Il Ros: «4099009» sarebbe un codice tecnico
La questione venne approfondita dalla precedente Commissione parlamentare, presieduta da Pierantonio Zanettin.
Durante l’audizione del primo dicembre 2021, la referente Tim Laura Benignetti precisò che la spiegazione iniziale era stata parzialmente corretta. Il codice sarebbe stato composto dalla sequenza tecnica 409900, seguita dall’ultima cifra del numero chiamato, in questo caso il 9.
Benignetti non seppe però illustrare il protocollo tecnico che produceva quella registrazione.
Il 18 luglio 2022 arrivarono ulteriori chiarimenti dal Ros dei Carabinieri. Il luogotenente Marco Marzi riferì che una sequenza analoga, 4099000, era comparsa nei tabulati di un’altra indagine, relativa all’omicidio di Lucelly Molina Camargo, avvenuto pochi giorni prima della morte di Rossi.
In quel caso la cifra finale era uno zero, corrispondente all’ultima cifra dell’utenza chiamata.
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