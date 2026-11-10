Il procuratore racconta le difficoltà degli uffici giudiziari: il Ministero ha cancellato dodici unità dalla pianta organica e il cantiere della nuova sede è di nuovo bloccato. «Manca una visione strategica»

Un presidio di legalità di prima linea nel contrasto alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata, costretto a fare i conti non solo con la complessità delle indagini, ma con un'inquietante e paradossale sottrazione di risorse. È la fotografia nitida e senza filtri scattata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, nel corso di un'intervista esclusiva in cui denuncia i nodi strutturali che rallentano la macchina della giustizia sul territorio reggino.

Tra tagli ingiustificati al personale amministrativo e l'ennesimo blocco dei lavori per il nuovo Palazzo di Giustizia, le parole del Procuratore delineano un quadro di sofferenza gestionale che rischia di ricadere sull'intero sistema della sicurezza e dei diritti dei cittadini.

Il paradosso del Ministero: «Cancellati 12 posti per dire che non siamo sotto organico»

Il primo affondo del Procuratore Borrelli riguarda la gestione del personale amministrativo, elemento nevralgico per garantire l'operatività quotidiana dei magistrati. In una realtà complessa come quella di Reggio Calabria, la carenza di cancellieri è da tempo cronica. Eppure, la risposta dello Stato è andata nella direzione opposta rispetto alle necessità del territorio. «Al mio ufficio, che si trova già in una situazione di personale non particolarmente felice, sono state recentemente sottratte 12 unità di personale. Non si è trattato di lasciar scoperti 12 posti, ma di eliminarli direttamente dalla pianta organica», denuncia con amarezza il Procuratore Borrelli.

Una scelta che assume contorni surreali nelle interlocuzioni dirette con il Ministero della Giustizia. «Quando ho telefonato a Roma per raccomandarmi affinché coprissero almeno sette o otto posizioni tra quelle mancanti — racconta Borrelli —, mi è stato risposto che non ne avrebbero coperto nessuno. Alla mia richiesta di spiegazioni, la risposta è stata: "No, lei non ha scoperture in quanto le abbiamo ridotto l'organico". È una logica francamente incredibile, e diciamoci la verità: tutto questo incide in maniera diretta sui tempi e sulla lentezza dei procedimenti».

Ciò che preoccupa maggiormente la guida della Procura reggina non è soltanto il dato numerico, ma l'assenza totale di una visione strategica: «La cosa ancora più grave è che non c'è una motivazione. Le cose avvengono in maniera casuale, e questo è persino più preoccupante rispetto a una scelta guidata da un disegno esplicito».

Nonostante il colpo subito, la Procura non arretra. «L'ufficio lo faccio funzionare anche con 12 persone in meno», ribadisce con determinazione Borrelli. «Se la Procura continua a lavorare e a produrre risultati è unicamente grazie all'impegno straordinario di chi c'è, sia tra i magistrati che tra il personale amministrativo, composto da persone consapevoli del valore pubblico del proprio lavoro».

Palazzo di Giustizia: l'eterna incompiuta si blocca di nuovo

Accanto all'emergenza del personale si consuma un'altra piaga storica per la città di Reggio Calabria: lo stallo delle infrastrutture giudiziarie. Il nuovo Palazzo di Giustizia, opera attesa da anni e considerata fondamentale per dare una sede dignitosa ed efficiente agli uffici giudiziari e requirenti, versa di nuovo nel buio. Interpellato sullo stato dell'arte dell'opera, il Procuratore Borrelli non usa mezzi termini: «Attualmente i lavori sono pressoché fermi. La questione presenta problematicità attuali e complesse».

Una battuta d'arresto che si inserisce in una riflessione più ampia sulla capacità delle istituzioni centrali di comprendere quanto la legalità e la funzionalità della giustizia siano il motore primario dello sviluppo economico locale. «La Calabria è uno snodo fondamentale nel narcotraffico internazionale — sottolinea Borrelli —. Questa centralità dovrebbe giustificare un investimento massiccio sul territorio, un investimento di cui beneficerebbe l'intero Paese. Purtroppo manca la capacità di comprendere che investire sulla legalità e sugli uffici giudiziari genera un ritorno enormemente superiore rispetto ai costi sostenuti».

La seconda parte dell'intervista: il bilancio e le nuove sfide

Le denunce sui tagli e sulle infrastrutture rappresentano soltanto la prima parte del lucido sguardo lanciato dal Procuratore Borrelli sulla realtà di Reggio Calabria. L'appuntamento con la seconda parte dell'intervista è per oggi alle ore 18:00. Il bilancio complessivo tracciato dal Procuratore Borrelli sul suo primo anno alla guida della Procura: I successi investigativi contro i clan della 'ndrangheta e il traffico di stupefacenti. L'offensiva contro i reati ambientali e la demolizione degli ecomostri. E ancora, la svolta verso una Procura integralmente digitale e il primo "Bilancio Sociale", le nuove frontiere d'indagine sulle criptovalute e i patrimoni illeciti, il forte e accorato messaggio rivolto ai giovani calabresi.