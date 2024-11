«Gli accertamenti non hanno escluso che quella possa essere l’arma utilizzata per uccidere il giudice Scopelliti». È direttamente il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, a definire lo stato dell’arte delle indagini concernenti il delitto del magistrato nel giorno della commemorazione di quel tragico 9 agosto 1991, svoltasi oggi a Piale di Villa San Giovanni dove Scopelliti fu sorpreso dalla tempesta di fuoco che non gli diede scampo.

«Notizie non completamente corrette»

Il procuratore si sofferma innanzitutto sugli aspetti generali: «Siamo impegnati a tempo pieno su questa attività d’indagine che intende dare una verità alla famiglia, ma anche ai cittadini e all’interno Paese. Il brutale omicidio del collega Scopelliti ha rappresentato una ferita profonda per l’Italia. La Procura, dunque, è in prima linea su questo fronte d’indagine». Il procuratore rimarca come, circa i recenti sviluppi delle indagini, «abbiamo letto notizie che non sono completamente corrette, circa la non riconducibilità dell’arma all’omicidio. Questo non è vero perché gli accertamenti sono ancora in corso». Quanto alle munizioni non compatibili con quelle utilizzate, Bombardieri non ha dubbi: «Lo sapevamo già perché anche nel momento in cui abbiamo raccolto le prime dichiarazioni, ci hanno detto che non erano state utilizzate per quell’omicidio. È indubbio che il trascorrere del tempo provochi non poche difficoltà nello svolgere accertamenti che siano completi, ma noi non disperiamo. Ci sono possibilità che nascono dal luogo di produzione dell’arma, la Spagna, così come le sue caratteristiche, per cui stiamo valutando gli approfondimenti da effettuare».

Le dichiarazioni “tardive dei pentiti”

A far ritrovare l’arma che si ritiene essere quella usata per il delitto è stato il collaboratore di giustizia catanese Avola. Sul punto, Bombardieri appare molto prudente: «Ci sono tante contingenze da tenere presenti. Sicuramente dichiarazioni a così tanta distanza di tempo devono essere valutate attentamente. Il fatto che vengano rese dopo molto tempo non ci lascia tranquilli, anche perché sono dichiarazioni di soggetti che hanno reso anche altro tipo di dichiarazioni. È per questo che siamo in continuo coordinamento con la Direzione nazionale antimafia, senza alcun pregiudizio o preconcetto. I nostri accertamenti sono mirati proprio a questo».

Prospettive future

Secondo il procuratore, dunque, l’arma è un «dato importantissimo». Ma sarebbe sbagliato dire che la perizia ha escluso che sia quella utilizzata. «Certo – ribadisce Bombardieri – non c’è stata la possibilità di rinvenire impronte o residui biologici e l’arma non era in condizioni tali da essere usata per effettuare delle prove di fuoco, ma di certo possono essere esperiti ulteriori accertamenti come calchi in bronzo o altri materiali per riprodurre le canne ed ottenere così elementi giudiziari più approfonditi».

Per il delitto del giudice, come si ricorderà, ci sono numerosi nuovi indagati fra i boss di Cosa nostra e 'ndrangheta.

