Ampliamenti non autorizzati di opere esistenti in concessione, prodotti ittici privi di tracciabilità e carenze igienico-sanitarie. Sono alcune delle irregolarità emerse nel corso dei controlli effettuati dalla Guardia di finanza lungo il litorale crotonese nell'ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026.

Le attività, disposte dal Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia e condotte dai militari della Sezione operativa navale di Crotone, sono state finalizzate alla tutela del demanio marittimo, degli interessi erariali e della salute pubblica, oltre che alla verifica del regolare esercizio delle attività economiche nelle località a maggiore vocazione turistica.

Nel solo mese di luglio gli accertamenti hanno interessato quattro stabilimenti balneari presenti sul demanio marittimo nella circoscrizione di competenza. Le verifiche, svolte con il supporto del personale tecnico dei Comuni di Cirò Marina, Strongoli e Cutro, hanno consentito di rilevare violazioni amministrative legate ad ampliamenti non autorizzati di opere già oggetto di concessione.

I controlli sono stati estesi anche alla filiera ittica e alla tracciabilità dei prodotti. In questo ambito i finanzieri, affiancati dai veterinari del Dipartimento di prevenzione e igiene dell'Asp, hanno contestato ulteriori violazioni per la mancanza di tracciabilità e per alcune carenze di carattere igienico-sanitario. L'attività rientra nel dispositivo di vigilanza predisposto per la stagione estiva con l'obiettivo di garantire il rispetto delle norme sul demanio marittimo e sulla salvaguardia del paesaggio, oltre alla corretta conservazione e tracciabilità dei prodotti ittici. I controlli, sottolinea la Guardia di finanza, sono inoltre finalizzati a tutelare la leale concorrenza tra gli operatori economici stagionali e a contrastare comportamenti in grado di arrecare danni all'ambiente marino e alle attività che operano nel rispetto della legalità.