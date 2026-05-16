Lo studente si era sentito male a scuola giovedì scorso. I funerali si terranno domani pomeriggio nella Basilica Minore dell’Immacolata Concezione. Durante la funzione religiosa è stato proclamato il lutto cittadino

«C’è un silenzio che avvolge Diamante. Un silenzio irreale, pesante, colmo di lacrime, di incredulità, di dolore. È il silenzio di una comunità intera che si ferma davanti ad una tragedia troppo grande da comprendere, troppo crudele da accettare».

Comincia così lo struggente messaggio dell’amministrazione comunale di Diamante rivolto al giovanissimo studente che ieri pomeriggio si è spento in conseguenza di un grave malore che lo aveva colpito a scuola giovedì scorso.

L'immagine pubblicata sulla pagina del Comune di Diamante a corredo del post

Una comunità straziata dal dolore

«La morte del piccolo Giovanfrancesco – si legge ancora nel post - lascia una ferita che lacera l’anima di un paese intero. Perché quando va via un ragazzo di solo 12 anni non piange soltanto una famiglia: piangono le strade, le case, le chiese, i volti della gente. Piange una comunità intera che vede spegnersi una luce innocente troppo presto. Giovanfrancesco era vita, speranza, futuro».

Una giovane vita spezzata

«Era sogni ancora da costruire, futuro da immaginare, sorrisi innocenti da regalare alla vita. Una vita spezzata prima ancora di poter conoscere davvero il mondo. E davanti ad un dolore così immenso ogni parola sembra fragile, insufficiente, quasi inutile. Non esiste spiegazione capace di sostenere una ferita tanto brutale. Non esiste conforto umano che possa colmare il vuoto lasciato nel cuore della sua mamma, di sua sorella, della sua famiglia, di chi lo avrebbe amato per tutta la vita. Resta soltanto il pianto. Resta il senso di impotenza davanti ad un cielo che oggi sembra essersi portato via troppo. Affidiamo il piccolo Giovanfrancesco a Dio e alla Madre Celeste, certi che ora sia custodito tra braccia eterne, lontano da ogni sofferenza».

Un anno fa la scomparsa del padre

«E vogliamo immaginarlo accolto dall’abbraccio infinito del suo amato papà, Pasquale, che oggi lo stringe forte a sé in una pace che noi, qui sulla terra, non riusciamo ancora a comprendere». Il suo papà, professione avvocato, se n’era andato anche lui giovanissimo, a 59 anni, nell’aprile del 2025. «Che la Madonna Addolorata, madre che conosce il dolore più straziante, possa vegliare su questa famiglia devastata dalla sofferenza e donarle la forza di attraversare una notte così buia.

Oggi Diamante non è soltanto un paese. Oggi è una sola famiglia che piange un suo figlio innocente».

I funerali domani pomeriggio

«Di concerto con il nostro parroco, Don Michele, che ha condiviso la decisione con il Vescovo, il Vicario Generale e gli altri sacerdoti della nostra Città, i solenni festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata, e tutte le attività correlate previste domani, 17 maggio, sono annullate». L’inizio della cerimonia funebre è prevista per le 16.

«Sempre per domani, giornata in cui saranno celebrati i funerali presso la Basilica Minore dell’Immacolata Concezione, è stato proclamato il lutto cittadino, affinché il dolore di questa perdita trovi il raccoglimento, il rispetto e il silenzio che merita.

Vola alto Giovanfrancesco, vola tra gli Angeli, più in alto che puoi».