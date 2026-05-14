La diagnosi esatta dovrà essere stabilità dai medici che lo hanno in cura e che già questa mattina gli hanno salvato la vita

Attimi di terrore questa mattina all'istituto comprensivo “Nuccio Ordine” di Diamante di via Quasimodo. Un alunno delle scuole medie si è sentito male all'improvviso destando la preoccupazione di compagni di classe e insegnanti. La chiamata dei soccorsi è stata immediata. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 si sono subito resi conto che le condizioni di salute erano serie e per il giovane è stato disposto l'immediato trasferimento all'ospedale di Cosenza, dove tuttora si trova ricoverato.

Da un primo riscontro, sembrerebbe che l'adolescente sia stato colpito da un malore di natura cardiaca, ma la diagnosi esatta, e soprattutto la sua natura, dovrà essere stabilità dai medici che lo hanno in cura e che già questa mattina gli hanno salvato la vita.