Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri, intervenuti dopo il video shock che mostrava le violenze sul 45enne. L'uomo si trova ora in una struttura adeguata alle sue esigenze

Una storia di violenza inaudita quella che ha sconvolto la comunità di Corigliano Calabro. Un disabile, già provato dalla sua condizione, è stato picchiato e preso a cinghiate, denutrito e abbandonato dai suoi stessi familiari. Della vicenda abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.

Un video shock ha fatto emergere la drammatica realtà: la vittima, un uomo di 45 anni, veniva maltrattato con efferatezza dai suoi congiunti, che percepivano anche la sua pensione di invalidità. Ora, l'intervento dei carabinieri e della Procura di Castrovillari ha portato a tre misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Misure che dovranno essere eseguite con le modalità di controllo elettronico nei confronti dei destinatari, che sono tutti componenti di un unico contesto familiare e legati da vincoli di parentela con la parte offesa.

Sono accusati di maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata intanto allontanata dall'ambiente infernale in cui viveva e accolta in una struttura adeguata.

Un barlume di speranza in una vicenda che lascia sgomento e dolore. La giustizia ora dovrà fare il suo corso, ma la ferita inferta a quest'uomo fragile resterà per sempre impressa.