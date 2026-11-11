La Corte dei conti della Calabria ha accertato la responsabilità di tredici persone in relazione al dissesto finanziario del Comune di Bisignano, dichiarato con la deliberazione del commissario straordinario del 15 luglio 2021. Il decreto, deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026 e depositato il 10 novembre, dispone sanzioni pecuniarie individuali in favore del Comune e il pagamento in solido delle spese di giudizio.

Il provvedimento è firmato dalla giudice Maristella Filomena, che ha pronunciato in composizione monocratica nel giudizio numero 24620. Le sanzioni vanno da 3.195,50 a 34.085,52 euro.

Le responsabilità accertate per il dissesto

Nel dispositivo la Sezione giurisdizionale per la Calabria accerta, ai sensi dell’articolo 248, comma 5, del Testo unico degli enti locali, la responsabilità di Umile Bisignano, Damiano Grispo, Mario Umile D’Alessandro, Franco Vocaturo, Fernando Bisignano, Francesco Lo Giudice, Graziano Fusaro, Lucantonio Nicoletti, Gina Amodio, Ornella Gallo e Pierfrancesco Balestrieri.

Per Filiberto Viafora ed Eugenio Triveri l’accertamento è disposto ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo, sempre in relazione al dissesto dichiarato nel luglio 2021.

Le sanzioni: tutti i nomi e gli importi

La sanzione più elevata è quella disposta nei confronti di Damiano Grispo, pari a 34.085,52 euro. Seguono Francesco Lo Giudice, con 28.404,60 euro, e Umile Bisignano, con 14.202,30 euro.

Per Graziano Fusaro il pagamento stabilito è di 9.415 euro, mentre per Pierfrancesco Balestrieri è di 8.947,40 euro e per Eugenio Triveri di 7.360,35 euro. A Mario Umile D’Alessandro, Lucantonio Nicoletti e Gina Amodio sono state applicate sanzioni di 6.391 euro ciascuno.

Filiberto Viafora dovrà corrispondere 4.608,70 euro. Per Franco Vocaturo, Fernando Bisignano e Ornella Gallo l’importo è fissato in 3.195,50 euro ciascuno. Tutte le sanzioni sono disposte in favore del Comune di Bisignano.

Quaranta giorni dalla notifica per il pagamento ridotto

Il decreto prevede la possibilità di effettuare il pagamento nella misura ridotta indicata nel dispositivo:

«Assegna il termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto ai fini del pagamento immediato, in favore del Comune di Bisignano, delle suindicate sanzioni pecuniarie nella misura ridotta, pari al 30%, ai sensi dell’art. 134, secondo comma, c.g.c.».

La somma da versare attraverso questa modalità è quindi pari al 30% della sanzione individuale. Il termine decorre dalla notificazione del decreto.

Spese di giudizio e trasmissione alle autorità competenti

I tredici convenuti sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario. La nota della segreteria le quantifica complessivamente in 5.162,71 euro.

La Corte dispone infine la trasmissione del provvedimento, a cura della Procura regionale, alle autorità competenti per l’applicazione delle misure previste dall’articolo 248, commi 5 e 5-bis, del Testo unico degli enti locali. Per i revisori è prevista anche la trasmissione all’ordine professionale di appartenenza e al Ministero dell’Interno.