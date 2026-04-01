La Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha notificato a 8 dipendenti del Comune di Decollatura il ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie per circa 100.000 euro.

Le investigazioni, affidate anche ai militari Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro della Guardia di Finanza e comprensive, tra l’altro, di accertamenti riguardanti l'analisi integrale di rendiconti, piani di riequilibrio e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Calabria, avrebbero permesso di evidenziare le responsabilità di 6 amministratori e 2 revisori dei conti, all’epoca dei fatti, del Comune di Decollatura nella determinazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente.

Il periodo del dissesto preso in considerazione dall’inchiesta va dal 2015 al 2020. Le indagini della Corte dei Conti riguardano i sindaci, all’epoca dei fatti Annamaria Cardamone e Angela Brigante, i consiglieri assessori Angelo Gigliotti, Teresa Gigliotti, Rossana Pascuzzi e Ivan Gallo, e i revisori unici Concetta Teramo e Annunziato Nastasi.

Le contestazioni oggetto di ricorso al Giudice monocratico hanno riguardato non solo l’irrogazione di sanzioni pecuniarie – commisurate, in ragione del contributo causale di ognuno dei presunti responsabili, in 94.800,55 euro – ma anche la richiesta di verificare l’applicabilità del divieto di ricoprire incarichi o cariche pubbliche per un periodo di dieci anni.

Le prossime fasi del procedimento, la cui istruttoria è stata eseguita dalla Procura della Corte dei conti, con il contributo investigativo dei militari della Guardia di Finanza di Catanzaro, definiranno le eventuali responsabilità e le conseguenze giuridiche per i soggetti coinvolti.