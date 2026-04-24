È stato proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di domani a Catanzaro quando si svolgeranno i funerali Anna Democrito e dei piccoli Giuseppe e Nicola tragicamente scomparsi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi quando la 46enne si è gettata nel vuoto insieme ai suoi tre figli. L’unica sopravvissuta è Maria Luce, la bambina di sei anni, ora ricovetata in gravi condizioni al Gaslini di Genova.

Cronaca

Catanzaro in lutto, allestita la camera ardente per Anna Democrito e i piccoli Nicola e Giuseppe

Luana Costa
Catanzaro in lutto, allestita la camera ardente per Anna Democrito e i piccoli Nicola e Giuseppe

Il funerale si terrà alle ore 17.00 presso la Basilica dell’Immacolata.

«Per l’intera giornata sarà osservato il lutto cittadino, – si legge in una nota del Comune – con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali durante la cerimonia funebre. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, anche in occasione di eventi culturali, sportivi e sociali, a osservare un minuto di silenzio nel corso della giornata».

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