«Non appena avremo un quadro completo riusciremo ad avere una stima precisa dei danni». Lo ha detto l'assessore all'Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, che ha partecipato questa mattina al sopralluogo a Catanzaro insieme al capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a cui ha rivolto un ringraziamento: «La sua presenza ci fa sentire ancor di più la vicinanza del Governo». La ricognizione, tra la fascia jonica reggina e quella catanzarese, arriva dopo i giorni d’intenso maltempo che hanno lasciato non pochi strascichi. Il ciclone Harry si è abbattuto sulle coste, provocando onde fino a quasi dieci metri.

«È stata attivata una macchina di prevenzione importante - ha detto Montuoro - con risultati che oggi ci consentono di intervenire in maniera puntuale. Ci sono oltre quattrocento volontari di protezione civile che stanno operando sul territorio, cinquanta solo nella città di Catanzaro. Qui oltre cento cittadini stanno anche prestando aiuto ai nostri operatori per ripristinare i danni causati dal maltempo. Un dato che ho rilevato in questo sopralluogo è la soddisfazione dei cittadini che non si sentono soli e sentono la vicinanza delle istituzioni e dei volontari. Continueremo ad andare avanti in queste ore con le operazioni di ripristino. Vorrei però lanciare un messaggio: nessuno si deve sentire solo, siamo al fianco dei cittadini, degli operatori economiche e di tutti quelli che hanno subito danni in queste ore».

Fiorita: «Vicini ai cittadini, al lavoro per rialzarci»

Ad accompagnare Ciciliano nel sopralluogo a Catanzaro e in particolare nel quartiere Lido dove i danni sono stati maggiori, c’era anche il sindaco Nicola Fiorita. «Io credo che questa sia la giornata dell'orgoglio di questa comunità, la giornata dell'orgoglio di Catanzaro, dei tantissimi volontari che si sono precipitati e che stanno lavorando in questo momento», ha detto il primo cittadino parlando con i giornalisti.

«È la giornata dell'orgoglio per averla qui, una presenza importante e significativa - ha aggiunto rivolgendosi a Ciciliano -, il che vuole dire che c'è una grande attenzione per quel che è accaduto a Catanzaro e nel resto della Calabria. È la giornata dell'orgoglio di tutte le persone che hanno lavorato in una allerta che è stata lunga e che ha visto impegnate molte persone. Ma è anche l'orgoglio delle istituzioni perché la risposta data in questi giorni è davvero di grandissima attenzione, efficacia e organizzazione. Per me - ha detto Fiorita - non è il tempo dei bilanci, abbiamo iniziato a rialzarci e il bilancio lo faremo quando saremo ripartiti, il più presto possibile. Faremo la nostra parte per ripartire sotto il profilo della circolazione, della messa in sicurezza, della pulizia ma resteremo il più vicino possibile ai cittadini e ai commercianti affinché tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile».

Il prefetto di Catanzaro: «Grande prova di efficienza del sistema»

«Il sistema di protezione civile si rivela nella sua efficienza quando si danno queste prove come Catanzaro ha fatto». Lo ha detto il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, partecipando questa mattina al sopralluogo effettuato a Catanzaro dal capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. «I sindaci - ha aggiunto - sono stati in prima linea e tutte le istituzioni a supporto dei sindaci insieme ai volontari. Si è agito in via preventiva rispettando alla lettera quello che il capo dipartimento dice sempre: “Salviamo prima le vite umane, tutto il resto viene dopo”. È quel che abbiamo fatto ed è merito di questo grande sistema catanzarese e calabrese che ha dato prova di grande efficienza».