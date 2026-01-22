«Riuniremo il Consiglio dei ministri la prossima settimana, dopo una sommaria istruzione da parte del dipartimento io proporrò e relazionerò al Consiglio dei Ministri la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale». A dirlo è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, oggi a Santa Teresa Riva, uno dei comuni della provincia di Messina tra i più colpiti dalla furia del ciclone Harry. Il ministro ha fatto un sopralluogo sul lungomare distrutto per un lungo tratto dalle mareggiate.

«La richiesta - ha aggiunto - si accompagna anche alla deliberazione di una prima risorsa che consente agli enti locali di poter operare per i primi interventi, rimuovere detriti, ostacoli, il ripristino della viabilità e dei servizi essenziali».

Cirillo a Roma: «Apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Governo»

Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha avuto oggi a Roma una serie di interlocuzioni istituzionali dedicate all'emergenza maltempo che ha colpito la Calabria.

«In queste ore difficili - afferma Cirillo - è fondamentale che le istituzioni agiscano in piena sintonia. La presenza oggi nella Capitale, insieme ai rappresentanti della deputazione calabrese e in stretto raccordo con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, testimonia la volontà di lavorare in modo compatto e responsabile per affrontare una fase complessa, mettendo insieme tutte le energie istituzionali a tutela delle comunità e dei territori colpiti. Ringrazio il presidente Occhiuto per l'azione tempestiva messa in campo dalla Regione, attraverso il sistema di Protezione civile, e per il coordinamento istituzionale attivato fin dalle prime ore dell'emergenza, così come l'onorevole Francesco Cannizzaro, che ha portato all'attenzione del Parlamento nazionale le criticità vissute in queste ore dalla Calabria, sollecitando un impegno concreto del Governo a sostegno dei sindaci, degli amministratori locali e delle comunità interessate».

Cirillo esprime inoltre «apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Governo nazionale e, in particolare, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha annunciato l'attivazione delle procedure per il sostegno alle regioni colpite e la proposta di ricorrere al Fondo di solidarietà europeo.

In momenti come questi - dice ancora il presidente Cirillo - è indispensabile rafforzare lo spirito di squadra e la coesione istituzionale. Il Consiglio regionale, per quanto nelle proprie competenze, continuerà a fare la sua parte affinché la Calabria possa superare rapidamente questa fase difficile, nel segno della responsabilità e della vicinanza concreta ai cittadini».