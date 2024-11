«L’attività di oggi è stata preliminare e svolta in primo luogo per alleggerire il carico di lavoro del poliambulatorio di Lido». Così precisa l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro in ordine a una serie di disagi registrati questa mattina all'avvio delle attività di screening eseguite nel drive through allestito nel quartiere Sala del capoluogo.

In molti si sono riversati questa mattina nell'area per poter essere sottoposti a tampone benchè il servizio venga svolto solo per coloro che siano stati preventivamente contattati dal dipartimento Prevenzione. «Preme precisare - fanno sapere dall'Asp - che al drive through si accede solo tramite convocazione da parte del dipartimento Prevenzione dell’Asp sulla base di un tracciamento che deve essere codificato e richiede quindi tempi tecnici. Ovviamente si tratta di un sistema che deve andare a regime, già a partire dai prossimi giorni tutta l’utenza catanzarese sarà convogliata a Sala con un consequenziale aumento dei numeri dei tamponi eseguiti».

Tuttavia, l'area questa mattina è stata ugualmente raggiunta da numerose persone che da giorni sono in attesa di una chiamata da parte dell'Asp per sottoporsi a tampone.