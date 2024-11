La sostanza era suddivisa in 160 dosi, pronte per essere vendute. La compagna del 38enne cercava di disfarsene gettando gli involucri dalla finestra

È Nick Aloe il 38enne arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Frascati, d’intesa con la procura di Roma, con l'accusa di spaccio di droga. L'uomo è il figlio di un presunto boss di una famiglia criminale calabrese.

Più nel dettaglio, i militari nel corso di un servizio di controllo antidroga, sono giunti all’abitazione dell’uomo, a Pantano, alla periferia della Capitale, dove a seguito di una perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato circa 400 grammi di cocaina, suddivisa in 160 dosi, pronte per essere vendute, due pistole a salve, due cellulari 'criptati', oltre a 656 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita.

Durante le fasi d’ingresso nell’abitazione, i carabinieri hanno sorpreso la compagna dell’indagato mentre tentava di disfarsi di parte degli involucri di stupefacente, lanciandoli dalla finestra, ma sono stati recuperati. Il tribunale della Capitale ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.