Il fiuto del cane Kira ha consentito di individuare la sostanza stupefacente. Sequestrati anche bilancino, carta di credito e contanti

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una denuncia per fuga pericolosa a seguito dell'inottemperanza all'alt. È il bilancio di un servizio straordinario di polizia giudiziaria condotto nei giorni scorsi dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, con il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. In manette, in flagranza di reato, è finito un 18enne di nazionalità rumena, residente a Isola di Capo Rizzuto e già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione domiciliare, anche grazie al fiuto del cane antidroga Kira, i militari hanno trovato circa 191,45 grammi di hashish e 8,1 grammi di cocaina.

Nel corso dell'operazione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi, una carta di credito con evidenti tracce di stupefacente e 200 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio e ritenuti dagli investigatori provento dell'attività di spaccio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, il 18enne è stato condotto nella Casa circondariale di Crotone, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nel corso dei controlli sul territorio, i carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà un 22enne marocchino, residente a Isola di Capo Rizzuto, per fuga pericolosa dopo non aver ottemperato all'alt intimato dai militari. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe proseguito la marcia ad alta velocità lungo le principali vie del centro abitato per sottrarsi al controllo, venendo successivamente rintracciato e identificato. A suo carico sono state contestate anche diverse violazioni del Codice della strada, tra cui la mancanza della copertura assicurativa, la guida con patente scaduta, il superamento dei limiti di velocità e sorpassi vietati. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 1.210 euro.