Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha accolto i ricorsi presentati dai difensori. Parziale annullamento anche per Domenico Cannizzaro, entrambi sono accusati della morte di Giovanni Torcasio e Cristian Materasso

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a trenta anni di reclusione a cui era stato condannato Pietro Iannazzo per il duplice omicidio di Giovanni Torcasio e Cristian Materasso, avvenuto nel settembre del 2000 a Lamezia Terme. Particolarmente articolato il procedimento giudiziario.

Assunte le vesti di collaboratore di giustizia Gennaro Pulice, accusandosi ed accusando altri di numerosi e gravi delitti, ha dichiarato la propria responsabilità quale esecutore materiale del duplice omicidio. In particolare, ha dichiarato di avere avuto il ruolo di fornire rifugio agli esecutori materiali, di cui avrebbe conosciuto l’identità successivamente per bocca di un altro sodale del gruppo.

Ha quindi indicato Pietro Iannazzo, quale uno degli esecutori materiali e Domenico Cannizzaro, quale uno dei mandanti. Alle dichiarazioni di Pulice si sono poi aggiunte quelle di un altro collaboratore di giustizia, Angelo Torcasio, il quale, ha dichiarato di avere saputo da altri l’identità dei mandanti e degli esecutori materiali del duplice fatto di sangue, indicando, tra costoro, proprio Pietro Iannazzo e Domenico Cannizzaro.

Su queste basi entrambi gli imputati furono tratti in arresto ma l’ordinanza venne poi annullata dal Tribunale del Riesame per mancanza di gravità indiziaria, con la scarcerazione degli indagati. La Corte di Cassazione, però, accogliendo il ricorso del pm, annullò l’ordinanza del tribunale della libertà, trasmettendo gli atti a Catanzaro per un nuovo giudizio.

Giudizio, quest’ultimo, che si concluse con il ripristino della misura carceraria. Intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio, entrambi gli imputati sceglievano di definire il processo con le forme del rito abbreviato, con la conclusione, per entrambi, di una sentenza di condanna all’ergastolo, tramutata in trenta anni di reclusione per essere stato definito il processo con rito abbreviato.

In sede di appello, la difesa di Cannizzaro aveva chiesto ed ottenuto la citazione di due testi che, a dire dei collaboratori sarebbero stati coloro i quali avevano fornito notizie ai primi. La corte di Assise di Appello, però, confermava il giudizio di responsabilità per entrambi gli imputati.

Da qui il ricorso in Cassazione da parte degli avvocati Francesco Gambardella e Renzo Andricciola, per Pietro Iannazzo, ed Antonio Larussa e Nico D’Ascola, per Domenico Cannizzaro. Nella serata di ieri, la Corte di Cassazione, sentiti il pg ed i difensori, ha annullato interamente la sentenza di condanna per Pietro Iannazzo, disponendo il rinvio a Catanzaro per un nuovo giudizio. Per Cannizzaro è stata pronunciata una sentenza di annullamento parziale, essendo stata annullata un’aggravante contestata.