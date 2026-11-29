Venerdì 27 novembre hanno scioperato i giornalisti dell’Ansa e di La7, dopo la protesta di mercoledì al Sole 24 Ore. Al Corriere della Sera proclamato lo stato di agitazione e un pacchetto di cinque giorni di sciopero. Urbano Cairo nega l’esistenza di un piano di tagli

L’editoria italiana è in terapia intensiva. Contratti depotenziati, riduzione degli organici, disparità retributive, mancato riconoscimento delle indennità e cambi ai vertici delle redazioni accompagnano una stagione particolarmente difficile per il giornalismo. La settimana appena trascorsa ha restituito una fotografia impietosa delle condizioni del settore. Mercoledì 25 novembre hanno incrociato le braccia i giornalisti del Sole 24 Ore, venerdì è toccato ai colleghi dell’Ansa e di La7. Al Corriere della Sera, intanto, la designazione di Stefano Barigelli alla direzione del quotidiano ha provocato una durissima reazione del Comitato di redazione. L’assemblea dei giornalisti ha proclamato lo stato di agitazione e autorizzato cinque giornate di sciopero.

Ansa, si ferma la principale agenzia di stampa italiana

Venerdì 27 novembre lo sciopero dei giornalisti dell’Ansa ha determinato la sospensione della trasmissione dei notiziari e dell’aggiornamento del sito fino alle sette del mattino di sabato 28 novembre.

Al centro della mobilitazione figurano la riduzione degli incarichi e le disparità contrattuali denunciate dalla redazione. Il Comitato di redazione ha proclamato un pacchetto complessivo di cinque giornate di sciopero.

La protesta assume un significato particolare per il ruolo che l’Ansa ricopre nel sistema dell’informazione nazionale.

Dai suoi notiziari dipende una parte consistente del lavoro quotidiano di giornali, televisioni, radio e testate digitali.

La vertenza dimostra come le difficoltà del settore abbiano ormai investito anche le strutture che producono e distribuiscono le notizie sulle quali si fonda il lavoro di numerose altre redazioni.

La7, contratti depotenziati e domeniche non riconosciute

Particolarmente duro il comunicato del Comitato di redazione di La7, i cui giornalisti hanno scioperato venerdì 27 novembre.

La redazione denuncia il mancato riconoscimento economico del lavoro svolto, nonostante i risultati positivi dell’emittente sul fronte degli ascolti e dei conti aziendali.

Il Cdr lamenta di non aver ricevuto la risposta promessa dall’azienda il 5 ottobre alla lettera inviata attraverso un legale, sottoscritta anche da 25 giornalisti, sulla questione dei contratti definiti «depotenziati».

Resta inoltre aperta la vertenza sulle incidenze domenicali previste dal contratto nazionale di lavoro. Secondo il Comitato di redazione, i giornalisti sono costretti a sostenere costose cause giudiziarie per ottenere quanto altri colleghi ricevono normalmente in busta paga.

Una situazione che rende ancora più stridente, secondo la rappresentanza sindacale, il contrasto tra i successi dell’emittente e il trattamento economico riservato a chi ne realizza l’informazione.

Il dopo Mentana e le incognite sul futuro del Tg La7

Alle rivendicazioni contrattuali si aggiungono le preoccupazioni per il futuro del telegiornale dopo l’addio di Enrico Mentana.

Il Comitato di redazione denuncia il silenzio dell’azienda sulla scelta del prossimo direttore e chiede garanzie sulla centralità del Tg, delle dirette e degli spazi informativi nella programmazione della rete.

Restano inoltre da affrontare le questioni relative agli organici, alla definizione dei ruoli professionali e agli investimenti tecnologici.

Per la redazione, la successione a Mentana non può ridursi alla semplice individuazione di un nuovo volto televisivo. In discussione ci sono il progetto editoriale e le risorse necessarie per realizzarlo.

Corriere della Sera, cinque giorni di sciopero dopo la nomina di Barigelli

Ancora più esplosiva la situazione al Corriere della Sera, dove la designazione di Stefano Barigelli, proveniente dalla direzione della Gazzetta dello Sport, ha provocato l’immediata mobilitazione della redazione.

Il Comitato di redazione ha espresso preoccupazione per le modalità dell’avvicendamento con Luciano Fontana e per le indiscrezioni riguardanti un possibile piano di ristrutturazione che il direttore uscente non avrebbe voluto sottoscrivere. Continua a leggere su LaCapitale