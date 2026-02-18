Il capo della Protezione civile Ciciliano ha approvato l’elenco trasmesso dalla Regione contenente una richiesta di integrazione. Altre amministrazioni potranno fruire delle agevolazioni del provvedimento emergenziale
Sono complessivamente 55 i comuni calabresi che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dall’ordinanza di protezione civile, già emanata lo scorso 30 gennaio e oggi integrata sulla base dell’istanza ricevuta dalla Regione Calabria.
La Prociv regionale nei giorni scorsi ha infatti trasmesso a Roma un elenco di comuni colpiti dal maltempo da integrare ai 119 già inclusi nell’ordinanza originaria e adottata a seguito della dichiarazione dello stato d’emergenza da parte del Governo.
Si tratta nello specifico dei comuni di Alessandria Del Carretto, Anoia, Argusto, Badolato, Bagnara Calabra, Belcastro, Benestare, Briatico, Calopezzati, Camini, Canna, Carfizzi, Carlopoli, Castrolibero, Cenadi, Centrache, Cirò, Cosenza, Curinga, Delianuova, Fuscaldo, Gerocarne, Gizzeria, Guardia Piemontese, Lamezia Terme, Maida, Maropati, Melicucco, Miglierina, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Pazzano, Petilia Policastro, Petrizzi, Praia a Mare, Reggio Calabria, Rocca Bernarda, Roseto Capo Spulico, San Pietro a Maida, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Scilla, Sinopoli, Stalettì, Strongoli, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Trebisacce, Vallefiorita, Vallelonga, Villa San Giovanni, Cosoleto, Castelsilano, Umbriatico, Bonifati, Vibo Valentia, Cerva, Capistrano.
L’ordinanza introduce, inoltre, modifiche al piano della compensazione dei sedimenti e ulteriori disposizioni per garantire l'operatività del personale del dipartimento della protezione civile.