La nave “Vos Hestia” con a bordo 587 profughi è giunta al porto di Vibo Marina questa mattina. A Crotone 1200 migranti

Ha attraccato questa mattina intorno alle 7.30 al porto di Vibo Marina la nave "Vos Hestia", di Save the Children, con a bordo 587 migranti di varia nazionalità recuperati nei giorni scorsi al largo delle coste libiche.

Il piano di riparto

A coordinare le operazioni di sbarco, come di consueto, la macchina organizzativa messa in moto dalla Prefettura di Vibo. I migranti, completate le attività di rito, raggiungeranno le diverse località assegnate dal piano nazionale di riparto del Ministero dell’Interno. Nel dettaglio: 50 in Lombardia, 50 in Piemonte, 50 Veneto, 50 Toscana, 37 Emilia Romagna, 50 Liguria, 50 Marche, 50 Abruzzo, 25 Bolzano e 25 Trento.

150 rimarranno in Calabria. Nei centri d’accoglienza della provincia vibonese rimarranno invece i minori non accompagnati.

1200 i migranti attesi a Crotone

È inoltre giunta al porto di Crotone, nel primo pomeriggio, la motonave “Olympic Commander” battente bandiera norvegese, con a bordo oltre 1200 migranti. Anche in questo caso, dopo le prime cure sanitarie e le operazioni di identificazione i migranti saranno trasferiti in diversi centri d’accoglienza dislocati su tutto il territorio nazionale. Del gruppo fanno parte 846 uomini, 196 donne (15 delle quali incinte) e 158 minori. Tra questi ultimi 130 sono quelli non accompagnati per i quali i sindaci della zona hanno messo a disposizione strutture comunali.