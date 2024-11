Ancora un incidente stradale sulla strada statale 106. Il sinistro si è verificato questa mattina poco prima delle 9 a Roccella Jonica, nei pressi del cimitero cittadino. Coinvolte due autovetture a bordo della quali viaggiavano complessivamente 5 persone, rimaste tutte ferite ma non in pericolo di vita. Per una di loro, un’anziana signora, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio di Carabinieri e Polizia.