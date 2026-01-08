Attimi di paura si sono vissuti a Bisignano, nel Cosentino, dove una bombola di gas è esplosa all’interno di un’abitazione per cause ancora in corso di accertamento. L’immobile si trova in un’area nella quale, di recente, è stata aperta una nuova stazione di servizio.

Nello stabile vivono due donne ultra sessantenni una delle quali è rimasta gravemente ferita ed ustionata ed è stata trasportata d’urgenza nell'ospedale di Cosenza dai sanitari del 118. L'altra ha riportato solo qualche escoriazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Bisignano, competenti per territorio e appartenenti alla Compagnia dei Carabinieri di Rende, guidata dal capitano Andrea Aiello. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’esplosione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Ad accorrere anche il sindaco Francesco Fucile. «Il boato - ha detto il primo cittadino - è stato sentito a chilometri di distanza, ma per fortuna al momento non si registrano vittime. La macchina dei soccorsi è stata puntuale e operativa e siamo tutti qui a prestare soccorso. Le abitazioni vicine al momento non sembrano abbiano subito danni. Certamente avvieremo tutti i controlli del caso».