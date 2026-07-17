Si trattadi un uomo e una donna di 60 anni. La palazzina interessata dalla fuga di gas e dal botto è stata evacuata e sono in corso verifiche delle verifiche

C'è un aggiornamento sulle condizioni delle due persone rimaste gravemente ferite a causa della violenta deflagrazione avvenuta all'interno di un appartamento a San Giovanni in Fiore. L'uomo e la donna, entrambi di età inferiore ai 60 anni e inizialmente ricoverati all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, sono stati trasferiti d'urgenza presso il Centro grandi ustionati di Bari a causa della gravità delle loro condizioni.

L'incidente si è consumato nella mattinata in zona Monte Bianco. Secondo i primi accertamenti, una fuga di gas metano all'interno di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile di tre piani ha innescato una fortissima esplosione. I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118, supportati dall'elisoccorso decollato da Cosenza. Oltre ai due pazienti trasferiti a Bari, una terza persona è stata assistita per un malore presso il Pronto Soccorso locale.

Danni strutturali dopo l’esplosione di San Giovanni in Fiore

La forza dell'onda d'urto ha sventrato l'appartamento del secondo piano, provocando il crollo di alcune pareti e il lancio di detriti a decine di metri di distanza. La gravità dello scoppio è testimoniata dal fatto che la ringhiera del balcone di diversi metri è stata scaraventata a notevole distanza. I detriti hanno anche colpito e danneggiato un edificio vicino. Sul marciapiede opposto si trova un laboratorio di analisi solitamente molto frequentato che al momento dello scoppio era chiuso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i tecnici comunali e le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza. L'intero stabile è stato evacuato e l'area circostante è stata transennata per motivi di sicurezza. I tecnici stanno eseguendo le verifiche strutturali necessarie a stabilire l'agibilità degli appartamenti situati al primo e al terzo piano, mentre l'abitazione in cui è avvenuta la fuga di gas risulta fortemente danneggiata e inagibile. Di seguito una fotogallery relativa alle condizioni interne dell’appartamento dove è avvenuta l’esplosione.