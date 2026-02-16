A Isola di Capo Rizzuto, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo, supportati da quelli dei Reparti del Comando Provinciale di Crotone, Catanzaro e Cosenza, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Elinucleo e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” Calabria di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di sette persone (in carcere), indagate, a vario titolo, per aver concorso nei reati estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento, aggravati dal cosiddetto metodo o dalle finalità mafiose.

In aggiornamento