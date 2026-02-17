Indagine della Guardia di finanza tra banche dati, sopralluoghi e mezzi navali e aerei. Accertate irregolarità tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. A Praia a Mare il caso più rilevante

Oltre 300mila euro tra tributi dovuti, sanzioni e interessi recuperati al termine di un’articolata attività di controllo sul demanio marittimo lungo il litorale tirrenico calabrese. È il bilancio dell’operazione condotta dai finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito di un piano di contrasto all’evasione fiscale sui tributi locali disposto dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia.

Le verifiche hanno interessato diverse realtà imprenditoriali operanti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, consentendo di accertare gravi inadempienze in materia di Imu per annualità non dichiarate o non versate.

L’attività ispettiva si è sviluppata attraverso un’indagine mista – documentale, catastale e operativa – basata sull’incrocio di fonti aperte, banche dati in uso al Corpo e analisi della documentazione contabile e concessoria. Determinanti anche i sopralluoghi e i servizi di osservazione eseguiti lungo la costa, con l’impiego dei mezzi navali e aerei in dotazione.

In assenza di dichiarazioni attendibili da parte di alcuni soggetti controllati, i militari hanno fatto ricorso a metodologie di stima presuntiva diretta, fondate su consolidati riferimenti normativi e giurisprudenziali, che hanno permesso di attrarre a imposizione beni strumentali insistenti su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione, risultati non dichiarati o dichiarati in modo incongruo, nel rispetto del principio di effettiva capacità contributiva.

Particolarmente rilevante il caso emerso a Praia a Mare , in provincia di Cosenza, dove nei confronti di un operatore economico titolare di concessione demaniale sono stati recuperati a tassazione circa 220mila euro, oltre a sanzioni e interessi che saranno irrogati dall’Ente locale.