Negli ultimi giorni arrestato anche un 51enne per violazione della sorveglianza speciale e denunciato un giovane di 30 anni perché in possesso di patente falsa

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L’azione capillare degli agenti della Polizia Stradale di Lamezia Terme, intensificata nell’ultimo weekend, ha portato a tre interventi distinti e di rilievo.

Nella mattinata di sabato, è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 51 anni, sorpreso in violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. All’esito dell’udienza per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei sui confronti gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Domenica scorsa un cittadino straniero di anni 58, dopo aver percorso mezza Europa a bordo di un autocarro non immatricolato in Italia, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto, occultati nel vano di carico, 93 kg di hashish. Immediatamente arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, in località Siano.

Ancora, il giorno seguente, durante i controlli, è stato fermato un cittadino straniero di 30 anni che ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità georgiane, poi risultata falsa. Per lui è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso, oltre alla sanzione di amministrativa di € 5.000 e al fermo del veicolo per guida senza patente.