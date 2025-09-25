A dare l’allarme un collega dell’uomo che non vedendolo arrivare è andato a cercarlo e lo ha trovato privo di coscienza. Il 59enne di Lamezia, probabilmente colpito da ictus, è stato trasferito a Catanzaro
Momenti di apprensione sull’A2, direzione nord, poco prima dello svincolo di Falerna. Un uomo di 59 anni, B.T., residente a Lamezia Terme, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava lungo il percorso abituale per raggiungere il lavoro.
A dare l’allarme è stato un collega che, non vedendolo arrivare sul posto, ha ripercorso le strade da lui solitamente percorse fino a rintracciarlo privo di coscienza. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi.
Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Lamezia Terme con a bordo l’equipe sanitaria. Presente anche l’ambulanza Pet di Falerna. La Polizia Stradale ha temporaneamente bloccato entrambe le corsie di marcia per consentire l’atterraggio dell’elicottero.
Il paziente, colto probabilmente da un ictus, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro per ricevere le cure necessarie.