«Sulla gestione del caso relativo al titolo di studio dichiarato da un dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro è necessario fare piena chiarezza, senza zone d'ombra né ritardi. Quando emergono criticità su titoli accademici richiamati in procedure di carriera o incarichi, l'Amministrazione ha il dovere di applicare le regole con rigore e trasparenza». Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto, che al riguardo ha depositato un'interrogazione rivolta al presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto.

L'atto ispettivo si sofferma sulle procedure seguite dall'Asp di Catanzaro a seguito delle notizie e delle verifiche emerse tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 - che hanno avuto risonanza anche in relazione al ruolo di sindaco di Davoli ricoperto dall'interessato - in merito alla laurea in Giurisprudenza dichiarata dal dipendente, che non risulterebbe conseguita presso l'Università degli Studi di Milano.

In particolare, l'interrogazione richiama l'articolo 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di licenziamento disciplinare per falsa attestazione e segnala che, il 6 febbraio scorso, il commissario straordinario ha adottato la delibera n. 171 di presa d'atto delle dimissioni volontarie dell'interessato, sollevando dubbi sugli effetti di tale scelta rispetto all'iter disciplinare e alle azioni di recupero.

«Chiedo alla Giunta regionale - prosegue Barbuto - di chiarire quali siano state le valutazioni dell'Asp e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, se siano state attivate le segnalazioni dovute alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti e se sia stata verificata l'eventuale esistenza di somme da recuperare a fronte di progressioni o indennità ritenute non spettanti. Ritengo inoltre opportuna un'ispezione amministrativa del Dipartimento Tutela della Salute per accertare la regolarità dei procedimenti e dei controlli interni. La credibilità del servizio sanitario passa dal rispetto rigoroso delle norme e dalla tutela delle risorse pubbliche. La sanità calabrese ha bisogno di rigore, credibilità e rispetto delle regole - conclude Elisabetta Barbuto -. I cittadini e i tanti lavoratori onesti del comparto sanitario meritano di sapere che chi sbaglia risponde fino in fondo, senza sconti e senza coperture».