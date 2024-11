Ma non sono le sole contestazioni. Nella duplice veste di direttore dell'unità operativa di Ginecologia dell'ospedale e professore ordinario all'università Magna Grecia di Catanzaro era in grado di sottoscrivere atti pubblici e di essere contemporaneamente in due posti differenti. Ad esempio, in ateneo ad esaminare studenti e in ospedale ad operare. Sarebbero almeno dieci i casi certificati. Stessa routine riprodotta anche per alcune pazienti in cura nel centro di proceazione medicalmente assistita diretto dalla responsabile, Roberta Venturella. Sarebbero 281 i piani terapeutici redatti in vantaggio di 177 pazienti, acquisiti dall'ospedale Pugliese, ma poi inviati a Napoli per il trattamento. E, in particolare, in due studi medici privati riconduncibili direttamente a Fulvio Zullo, campano di origini. La clinica Mediterranea dove il professionista opera sin dal 2015 e la casa di cura Rueschi in cui Zullo detiene il 50% delle quote societarie.

Si apre il processo

Questa mattina si aperto il processo che ha subito però un rinvio a causa di un difetto di notifica. Tuttavia, è emerso come tra le persone offese sia stato individuato anche il ministero della Salute a cui però non era stato trasmesso il decreto che dispone il giudizio. Hanno invece depositato l'atto di costituzione parte civile nel processo due associazioni, Hera onlus e Cittadinanzattiva, rappresentate dall'avvocato Fabrizio Di Donato. Presenti in aula anche i difensori degli imputati: Amedeo Bianco, Danilo Iannello e Francesco Iacopino.