Una perdita d'acqua nel vano motore ha provocato un principio di allagamento dell'imbarcazione del gruppo di persone di nazionalità austriaca. A bordo anche un minore. L'unità è stata scortata in sicurezza fino al porto vecchio di Crotone

Si è conclusa dopo oltre 14 ore di attività in mare l'operazione di soccorso condotta dalla Guardia Costiera di Crotone in favore di un'unità da diporto con a bordo una famiglia austriaca in difficoltà al largo delle coste calabresi.

La Guardia Costiera di Crotone ha effettuato nella notte un'attività di soccorso e assistenza a favore di una unità da diporto di circa 10 metri. L'operazione, coordinata nelle fasi iniziali dal V MRSC Reggio Calabria, ha visto impegnati in mare i militari per oltre 14 ore.

A bordo dell'imbarcazione c'era una famiglia austriaca di tre persone, tra cui un minore, in difficoltà a causa di un principio di allagamento dovuto a un'infiltrazione d'acqua nel vano motore.

L'allarme e l'intervento della motovedetta

L'allarme, scattato a seguito di un segnale di "Mayday" lanciato via radio dall'unità, che si trovava a circa 36 miglia nautiche a sud-est di Capo Colonna, in provincia di Crotone, ha fatto sì che venisse disposto l'impiego della motovedetta CP321 SAR della Guardia Costiera di Crotone.

Giunta sul posto, dopo essersi assicurata dell'incolumità delle persone a bordo, la motovedetta ha scortato l'unità e dato assistenza al mezzo fino al porto vecchio di Crotone, dove l'imbarcazione è giunta in sicurezza.