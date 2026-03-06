La fragilità idrogeologica del territorio di Cassano all’Ionio torna a imporre la massima attenzione. A seguito di un distacco di materiale roccioso avvenuto presso la "Pietra del Castello", il Sindaco Gianpaolo Iacobini ha annunciato misure cautelative urgenti per garantire l'incolumità dei cittadini. L'episodio ha riguardato un distacco di roccia da una quota relativamente bassa. Nonostante le dimensioni contenute, l'evento ha destato preoccupazione, inserendosi tuttavia in un più ampio percorso di studio e bonifica già avviato dall'amministrazione da alcune settimane. Per tutelare la sicurezza pubblica, il primo cittadino ha disposto l'evacuazione di un nucleo ristretto di residenti. «Sto per firmare un'ordinanza che prevede l'evacuazione di alcune famiglie residenti in Vico II e Vico III Luigi Praino», ha spiegato Iacobini. Sono otto le persone interessate dal provvedimento, le quali saranno ospitate in alloggi individuati dal Comune o presso parenti e amici.

Per permettere le necessarie operazioni di messa in sicurezza, sono state introdotte rigide limitazioni al transito in Vico II e Vico III Luigi Praino con Interdizione totale di accesso, transito e sosta, e in Via Luigi Praino dove proseguirà il divieto di circolazione nel tratto compreso tra i civici 26 e 30. L'amministrazione ha già pianificato un crono-programma serrato per monitorare e stabilizzare il costone dove oggi saranno effettuate nuove ispezioni geologiche approfondite e domani, sabato, è previsto l'intervento di una ditta specializzata di rocciatori, che procederà alla bonifica della parete nei punti individuati come maggiormente pericolosi.

Consapevole della delicatezza della situazione, il Sindaco Iacobini ha voluto rassicurare e al contempo sensibilizzare la popolazione: «La giornata non finisce mai e la fragilità idrogeologica del nostro territorio richiede sforzi continui. Chiedo ai cittadini naturalmente la massima collaborazione. È il caso di dire, come si diceva un tempo, stiamo lavorando per voi, spero con voi». L'amministrazione comunale ha assicurato che seguiranno aggiornamenti costanti sull'evoluzione dei lavori e sulle condizioni di rientro nelle abitazioni.