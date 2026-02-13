A Nocera Terinese Marina le onde stanno lambendo la Statale 18. Alcuni lidi sono stati letteralmente spazzati via
PHOTO
Immagine Ansa sui danni del maltempo nel Lametino
Ancora danni disagi a Lamezia e nel Lametino a causa del maltempo in corso che sta provocando smottamenti di terreno e frane in varie zone cittadine e dell'hinterland. Vigili del fuoco all'opera in particolare in una zona collinare di Lamezia, Zangarona, dove si è verificata una frana che sta interessando una strada e un fabbricato adiacente. Una famiglia è stata evacuata e la zona è stata messa in sicurezza dalla Polizia locale e dalla Protezione civile.
Preoccupa poi la situazione anche sulla costa, in particolare a Nocera Terinese Marina, dove le onde stanno lambendo la Statale 18. Alcuni lidi sono stati letteralmente spazzati via dai marosi e si registrano ingenti danni alle strutture balneari.