Una frana nella collinetta che sorregge la strada statale 18 all’altezza di Acquappesa ha costretto le squadre dell’Anas a realizzare una deviazione di carreggiare per mettere l’area in sicurezza ed effettuare i dovuti controlli. Il tratto stradale interessato è quello che si trova all’interno dell’area sorvegliata dal "Sorpassometro”, un dispositivo elettronico che in caso di sorpasso fa scattare multe salatissime. Il traffico veicolare è regolato da un semaforo con senso di marcia alternato.

Lungomari distrutti, spiagge scomparse e colline franate: il Tirreno dopo i cicloni è uno scenario di guerra

Francesca Lagatta
Asfalto franato

Come aveva già riportato il nostro network, gli operai in casacca gialla stavano monitorando il tratto da alcuni giorni. Un primo sopralluogo è avvenuto durante il forte temporale di lunedì scorso, che ha reso friabili i terreni già saturi di acqua del Tirreno cosentino. A destare preoccupazione era stato un cartello stradale, letteralmente sprofondato nella collinetta dopo ora di piogge incessanti. Dalle immagini circolate in rete si vede chiaramente come la frana abbia ormai raggiunto e divelto una parte dell’asfalto. 