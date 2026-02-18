Il tratto stradale interessato è quello che si trova all’interno dell’area sorvegliata dal "Sorpassometro”. Dalle immagini circolate in rete si vede chiaramente come la frana abbia ormai raggiunto e divelto una parte dell’asfalto

Una frana nella collinetta che sorregge la strada statale 18 all’altezza di Acquappesa ha costretto le squadre dell’Anas a realizzare una deviazione di carreggiare per mettere l’area in sicurezza ed effettuare i dovuti controlli. Il tratto stradale interessato è quello che si trova all’interno dell’area sorvegliata dal "Sorpassometro”, un dispositivo elettronico che in caso di sorpasso fa scattare multe salatissime. Il traffico veicolare è regolato da un semaforo con senso di marcia alternato.

Asfalto franato

Come aveva già riportato il nostro network, gli operai in casacca gialla stavano monitorando il tratto da alcuni giorni. Un primo sopralluogo è avvenuto durante il forte temporale di lunedì scorso, che ha reso friabili i terreni già saturi di acqua del Tirreno cosentino. A destare preoccupazione era stato un cartello stradale, letteralmente sprofondato nella collinetta dopo ora di piogge incessanti. Dalle immagini circolate in rete si vede chiaramente come la frana abbia ormai raggiunto e divelto una parte dell’asfalto.