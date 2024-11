Ha rischiato di morire per le esalazioni provocate da una fuga di gas di cui non si è accorta. Una donna di 92 anni è stata messa in salvo grazie all'intervento degli agenti delle volanti del Commissariato di Gioia Tauro allertati da un cittadino che ha segnalato alla sala operativa il forte odore di gas proveniente dall'appartamento. I poliziotti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza del gas che si sprigionava dall'appartamento e, successivamente, sono entrati in casa individuando l'anziana che, ignara di quanto stesse accadendo, stava riposando nella sua camera da letto.

Il personale sanitario del 118, che ha visitato la donna, non ha constatato particolari conseguenze, mentre i due agenti sono stati sottoposti a cure mediche a causa della prolungata inalazione del gas. I familiari dell'anziana hanno ringraziato gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro per la prontezza dell'intervento che è valso a salvare la vita della donna.