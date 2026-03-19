«Nel 2024 in Calabria sono stati registrati 1.578 furti in abitazione, segnando una diminuzione del 6,5% rispetto all'anno precedente. Il numero di episodi, pari a 8,6 ogni 10.000 abitanti, tra i valori più bassi in Italia e nettamente inferiore alla media italiana di 26,4, colloca la regione al 19° posto nazionale e sul podio delle regioni più sicure». È quanto emerge dalla quarta edizione dell'Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzato in collaborazione con il Servizio analisi criminale del ministero dell'Interno.

Quanto alle rapine in abitazione, vale a dire intrusioni con uso della violenza contro i presenti, nel 2024 in Calabria si contano 30 episodi, pari a 1,6 ogni 100.000 abitanti. Per incidenza la regione si colloca al 18° posto nella graduatoria nazionale, a pari merito con le Marche.

Guardando al medio periodo, il rapporto evidenzia come tra il 2019 e il 2024 l'andamento dei furti in abitazione in Calabria risulti in significativo miglioramento, con una riduzione del 36,5%. Questo calo prosegue anche nel primo semestre 2025, con 541 furti denunciati tra gennaio e giugno, rispetto ai 734 registrati dello stesso periodo del 2024.