Sulla linea Rosarno-Eccellente via Tropea la circolazione ferroviaria è rallentata tra Francavilla Angitola e Curinga a causa del furto dei cavi di rame della linea.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per sostituire i cavi danneggiati e ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. L’intervento potrebbe comportare disagi per i viaggiatori: i treni, infatti, stanno subendo ritardi, variazioni e cancellazioni.

La circolazione resta quindi rallentata nel tratto interessato, mentre proseguono le operazioni dei tecnici per consentire il ritorno alla normale operatività della linea.

Sulla linea Rosarno-Eccellente via Tropea la circolazione ferroviaria è rallentata tra Francavilla Angitola ed Eccellente per il furto dei cavi di rame della linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per sostituire i cavi e ripristinare la piena funzionalità della linea. I treni subiscono ritardi, variazioni e cancellazioni.

La comunicazione Trenitalia

I treni Intercity oggetto di variazione, riporta Trenitalia, sono: