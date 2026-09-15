I tecnici di Rfi al lavoro per sostituire i cavi. Treni con ritardi, variazioni e cancellazioni
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Sulla linea Rosarno-Eccellente via Tropea la circolazione ferroviaria è rallentata tra Francavilla Angitola e Curinga a causa del furto dei cavi di rame della linea.
I tecnici di Rfi sono al lavoro per sostituire i cavi danneggiati e ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. L’intervento potrebbe comportare disagi per i viaggiatori: i treni, infatti, stanno subendo ritardi, variazioni e cancellazioni.
La circolazione resta quindi rallentata nel tratto interessato, mentre proseguono le operazioni dei tecnici per consentire il ritorno alla normale operatività della linea.
Sulla linea Rosarno-Eccellente via Tropea la circolazione ferroviaria è rallentata tra Francavilla Angitola ed Eccellente per il furto dei cavi di rame della linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per sostituire i cavi e ripristinare la piena funzionalità della linea. I treni subiscono ritardi, variazioni e cancellazioni.
La comunicazione Trenitalia
I treni Intercity oggetto di variazione, riporta Trenitalia, sono:
- IC 551 Roma Termini (9:26) - Reggio Calabria (18:52): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Mileto e non ferma a Vibo Marina, Briatico, Tropea, Ricadi e Nicotera.
- IC 560 Reggio Calabria Centrale (14:21) - Roma Termini (22:34): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Mileto e non ferma a Nicotera, Ricadi, Tropea, Briatico e Vibo Marina.