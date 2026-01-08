Il luogo di culto oltraggiato è intitolato alla Sacra Famiglia, nel rione Mazzagatti. Ignoti avrebbero compiuto il gesto ignobile di notte e nessuno avrebbe sentito nulla. Il sindaco Scarcella: «Cosa gravissima, mai successa in città. Restituite tutto»

Un luogo di culto oltraggiato. Un episodio che ha lasciato sconcertata la comunità di Gioia Tauro. Per due notti di seguito, la chiesa intitolata alla Sacra Famiglia, nel rione Mazzagatti, è stata vittima di un furto. I ladri sono entrati nell’edificio religioso e hanno rubato addirittura la campana, sradicandola e gettandola in strada, e un crocifisso, al quale nei momenti concitati del furto, è stato rotto un braccio.

L’amministrazione comunale ha condannato con forza il furto. Il sindaco, Simona Scarcella, ha espresso la sua profonda indignazione: «Voglio dire agli autori di questo misfatto che loro non hanno compiuto solo un reato, ma hanno compiuto un sacrilegio, un’offesa a Dio. Una cosa gravissima che a Gioia Tauro non è mai successa».

Il sindaco richiede la restituzione immediata della campana e del crocifisso sottratti: «L'appello è di restituire ciò che avete rubato, lasciatelo nell'anonimato, al fine che possiamo recuperarlo e metterlo al suo posto. È una preghiera e un invito che vi faccio. Mi auguro che chi ha visto qualcosa, poiché il rumore sarà stato assordante, si faccia avanti a segnalare. Confidiamo che le forze dell'ordine, che ringraziamo per l'intervento tempestivo, riescano ad individuare in maniera celere i responsabili di questo gesto ignobile».