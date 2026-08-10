Era in moto diretto a Tropea per prendere servizio quando si è scontrato con un’auto sulla ex Statale 522. Il trasferimento in elisoccorso e poi la drammatica notizia: il 40enne è deceduto in ospedale

È morto nella tarda serata di lunedì 10 agosto Gabriele Alviano, l’autista soccorritore del 118 rimasto gravemente ferito nel violento incidente avvenuto domenica lungo la ex Statale 522, nel territorio di Briatico. Aveva 40 anni, risiedeva a Porto Salvo e proprio mentre si stava recando a Tropea per prendere servizio è rimasto coinvolto nello schianto tra la moto che conduceva e un’automobile.

Per quasi 24 ore colleghi, amici e familiari hanno sperato in un miglioramento delle sue condizioni. Ma il quadro clinico era apparso fin dall’inizio estremamente grave. Alviano era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, dove era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nell’impatto aveva riportato lesioni gravissime e un serio trauma cranico.

Tra gli operatori del 118, profondamente scossi, nelle ore successive all’incidente si era fatta strada la consapevolezza della gravità della situazione.

Lo schianto mentre raggiungeva il turno

L’incidente si era verificato nel primo pomeriggio di domenica 9 agosto, all’altezza della rotonda di San Leo. Per cause ancora da ricostruire, la moto guidata da Alviano si era scontrata con un’automobile. L’impatto era stato violentissimo e ad avere la peggio era stato il motociclista.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi. Poco dopo erano arrivati i sanitari, ma per gli operatori del 118 quel momento aveva assunto un significato ancora più drammatico quando avevano capito chi fosse l’uomo gravemente ferito.

I colleghi lo hanno riconosciuto dopo

In un primo momento, anche a causa del casco, i soccorritori non avevano riconosciuto nel motociclista coinvolto nell’incidente un loro collega. Solo successivamente si erano resi conto che quel ferito era proprio Gabriele Alviano, diretto a Tropea per iniziare il proprio turno.

La gravità delle sue condizioni aveva reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Dopo le prime cure sul luogo del sinistro, il quarantenne era stato trasferito all’ospedale di Catanzaro e ricoverato in Rianimazione.

Le speranze sono rimaste appese per ore a un filo, fino alla notizia arrivata nella tarda serata di lunedì: Gabriele Alviano è morto.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche i carabinieri. Agli investigatori spetta il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e accertare le circostanze che hanno portato al tragico impatto.