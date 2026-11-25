Con la sentenza numero 363/2026 i giudici contabili hanno respinto la richiesta di condanna da circa 302mila euro ciascuno. Nel periodo contestato i due medici erano specializzandi e non potevano essere trattati come dipendenti pubblici

La Corte dei conti della Calabria ha respinto tutte le contestazioni della Procura regionale nei confronti di Eugenio Garofalo e Andrea Bruni, professori ordinari di Anestesia e Rianimazione e direttori delle unità operative complesse di Terapia intensiva rispettivamente dell'Azienda ospedaliero-universitaria «Renato Dulbecco» di Catanzaro e dell'Azienda ospedaliera «Santissima Annunziata» di Cosenza. Con la sentenza numero 363/2026, depositata il 25 novembre, i giudici hanno escluso il danno erariale.

Le contestazioni

La Procura aveva chiesto una condanna di circa 302mila euro per ciascuno dei due medici, ipotizzando la violazione degli obblighi legati al rapporto di esclusività con l'Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro. Le contestazioni riguardavano il trattamento economico percepito durante la formazione specialistica, gli assegni di ricerca, le differenze retributive tra tempo pieno e tempo definito, le indennità di esclusiva e il mancato riversamento dei compensi per incarichi esterni.

Le motivazioni

Secondo il collegio, l'accusa partiva da un presupposto giuridico errato: applicare a specializzandi, assegnisti di ricerca e borsisti le regole previste per i dipendenti pubblici. Nel periodo contestato Garofalo e Bruni erano titolari di contratti di formazione specialistica e non erano quindi soggetti alla disciplina delle incompatibilità e dell'obbligo di riversamento prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Corte, che già in fase cautelare si era pronunciata a favore dei due medici, ha chiarito che i compensi della formazione specialistica non retribuiscono un rapporto di lavoro, ma sostengono il medico nel percorso formativo. Per configurare un danno sarebbe stato necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla formazione, circostanza che secondo i giudici la Procura non aveva sostenuto. Da qui l'infondatezza anche delle altre voci di danno.

Garofalo era difeso dagli avvocati Crescenzio Santuori e Francesco Iacopino, Bruni dagli avvocati Oreste Morcavallo ed Enrico Morcavallo.