In merito ad alcune ricostruzioni giornalistiche apparse nelle ultime ore, la Direzione Strategica dell’ASP di Crotone ritiene doveroso ristabilire una corretta cornice di verità istituzionale, a tutela della trasparenza amministrativa e dei cittadini.

È necessario precisare, innanzitutto, che la procedura annullata in autotutela non riguardava affatto il reclutamento di medici di corsia, ma una vecchia selezione per Dirigenti delle Professioni Sanitarie. Si tratta di figure di coordinamento organizzativo che, nel bando ereditato dalla precedente gestione, erano state inserite in una graduatoria unica e indistinta, mescolando profili professionali non fungibili come infermieri, ostetriche e tecnici. Tale impostazione violava le norme nazionali e regionali sulla specializzazione dei ruoli, rendendo la graduatoria strutturalmente inutilizzabile ed esponendo l’ASP a sicuri ricorsi legali e ad uno spreco di risorse pubbliche.

L’annullamento operato dal Direttore Generale Antonio Graziano non rappresenta dunque una rinuncia alle assunzioni, bensì un atto di responsabilità e di legalità volto a sanare vizi genetici di legittimità. Le figure in oggetto, inoltre, non risultavano previste nel vigente Atto Aziendale e nel Piano dei Fabbisogni, rendendo le assunzioni prive della necessaria copertura programmatoria.

“Mentre il Presidente Roberto Occhiuto è impegnato in uno sforzo senza precedenti per portare nuovi medici in Calabria e potenziare gli organici, il nostro compito sul territorio è garantire che ogni procedura di assunzione avvenga su basi solide, trasparenti e inattaccabili - ha dichiarato il Direttore Generale, Antonio Graziano -. Annullare un atto nato male è un dovere di legalità. Non stiamo rinunciando a nuove energie, ma stiamo rimediando a errori burocratici del passato per poter procedere con assunzioni regolari, previste dai piani vigenti e realmente funzionali ai reparti. La nostra amministrazione opera in totale sintonia con la linea regionale: efficienza, qualità dei servizi e, soprattutto, legalità procedurale”.

La Direzione Strategica ribadisce che l’impegno per la copertura del fabbisogno di personale prosegue senza sosta, seguendo i canali di reclutamento legittimi e programmati, per garantire all’intera comunità crotonese servizi stabili, di qualità e amministrativamente inattaccabili.