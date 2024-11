Sono in esecuzione 41 ordinanze di custodia cautelare, disposte dalla Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, insieme allo Scico. Gli inquirenti avrebbero individuato una associazione 'ndranghetista che gestirebbe il gioco d'azzardo online, non solo in Italia.

Forse è il sequestro più imponente della storia recente, almeno dal punto di vista economico: è di circa 2 miliardi di euro il valore dei beni sequestrati nell'operazione congiunta con la quale stamattina guardia di finanza e carabinieri di Reggio hanno eseguito 41 misure cautelari contro altrettanti soggetti. Al centro dell'attenzione degli inquirenti il gioco d'azzardo online, secondo la procura reggina controllato quasi completamente dalla ndrangheta.

Sono 82 i siti web di scommesse sequestrati, 11 le società estere, 45 le società italiane di gioco d'azzardo, oltre 1500 i punti vendita e le ricevitorie oltre a un altissimo numero di immobili appartenenti alle società poste sotto sequestro dalle forze dell'ordine. Per quanto invece riguarda le 45 misure cautelari, sono 28 quelle di custodia in carcere, 13 persone sono finite agli arresti domiciliari, per 5 soggetti scatta invece il divieto di dimora e altri 5 saranno obbligati a presentarsi alla alla polizia giudiziaria.





I particolari dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e del procuatore capo di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho.

Nomi:

Custodia cautelare in carcere:

1. GENNARO Mario, nato Reggio Calabria il 28.08.1975;

2. LAGROTTERIA Domenico, nato a Locri il 04.08.1980;

3. VARDE' Mario, nato a Vibo Valentia il 22.07.1975;

4. VENTURA Cesare Oscar, nato a Reggio Calabria il 06.10.1972;

5. RIPEPI Francesco, detto "Ciccio Tizmor", nato a Reggio Calabria il 14.07.1977;

6. CIAFFI Alessandro, nato a Roma il 26/09/1975;

7. CHIRICO PRATTICO' Pasquale detto "Lillo", nato a Reggio Calabria il 05.03.1979;

8. RIPEPI Rocco, nato a Reggio Calabria il 15.04.1979;

9. NETTUNO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 23.11.1979;

10. MINNITI Terenzio, nato a Reggio Calabria il 29.10.1984;

11. FICARA Rocco, nato a Reggio Calabria il 16.05.1986;

12. FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 11.02.1962;

13. PUNTORIERI Venerando, nato Reggio Calabria il 24.07.1959;

14. NOVELLA Antonio, nato a Locri il 26.10.1976;

15. COSTANTINO Cristian Fortunato, nato a Cinquefrondi il 17.09.1981;

16. TRIPODI Paolo, nato a Reggio Calabria il 18.04.1979;

17. ALVARO Antonino, nato a Scilla 11.01.1988;

18. GAGNI Luca Battista, nato a Bergamo il 30.08.1970;

19. ZUCCO Marco, nato a Reggio Calabria il 23.03.198;

20. GIUDETTI Margherita Simona, nata a Putignano (BA) il 14.08.1980;

21. VIANELLO Andrea, nato a Venezia il 01.06.1965;

22. GIULIANO Vincenzo, detto "Vins", nato a Vibo Valentia, il 14.91.1979;

23. TAHER Davide, nato a Padova il 03.07.1969;

24. CIARFAGLIA Giovanni Battista, nato a Torino l'11.01.1969;

25. PANTISANO TRUSCIGLIO Antonio, nato il 19.08.1979 a Crotone (KR);

26. ABRAMO Francesco Maria, nato a Reggio Calabria il 17/09/1966;

27. CARNEVALE Piergiuseppe, nato a Cosenza il 17.03.1977;

28. REALMUTO Paolo, nato a Torino, il 9.01.1977;



Arresti domiciliari:

29. TAVILLA Valentina Maria, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 30.10.1978;

30. MANTI Domenico, nato a Reggio Calabria il ;

31. SCIUMBATA PAOLO, nato a Crotone (KR) il 29.03.1970;

32. CARDAMONE Cesare, nato in Brasile il 16.10.1961;

33. BRESCIA Luca, nato a Catanzaro il 18.10.1974;

35. COLAPINTO Marco, nato il 04.09.1982 a Padova;

36. STRACUZZI Fortunato, nato a Messina, il 10.08.1977;

37. C.L.

38. MONTEROSSO Pietro, nato a Lamezia Terme (CZ), il 21.01.1983;

39. LONGO Alfredo, nato a Catanzaro il 24.06.1981;

40. GENNATIEMPO Marcello, nato a Salerno, il 7.03.1975;

41. GIARDINO Francesco, nato a Maida (CZ), il 18.04.1959;



Divieto di dimora nel Comune di Reggio Calabria e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana:

42. ADORNATO Luca, nato a Reggio Calabria, il 7.12.1979;

43. BAIONE Luciano, nato a Reggio Calabria, il 4.02.1990;

44. POSTORINO Marco, nato a Reggio Calabria, il 16.05.1982;

45. VADALA' Annunziato, nato a Reggio Calabria il 20.05.1981;

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:

46. CONDELLO Maria, nata a Reggio di Calabria il 27.10.1984;



Divieto di dimora nelle province di Reggio Calabria e Messina:

47. LEGATO Francesco, nato a Villa San Giovanni il 29/08/1970.